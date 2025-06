Sfilata di moda a San Giovanni. Studenti protagonisti

Arezzo, 10 giugno 2025 – Un pubblico numeroso e partecipe ha gremito nei giorni scorsi piazza Masaccio per assistere a una serata all’insegna della creatività, della bellezza e dell’emozione, resa possibile grazie alla sinergia tra il Comune di San Giovanni Valdarno e l’Istituto Superiore ISIS Valdarno. La sfilata di moda “La macchina del tempo – Un viaggio nella moda dal 1930 al 1990” ha rappresentato l’evento conclusivo del progetto scolastico della rete dei Poli Tecnico Professionali “Oro e Moda”, promosso dalla Regione Toscana e coordinato proprio dall’ISIS Valdarno. Protagonisti indiscussi della serata sono stati gli studenti e le studentesse dell’indirizzo Moda, che hanno presentato in passerella abiti da loro interamente ideati e realizzati, ispirandosi ai decenni più iconici del secolo scorso. A partire dagli eleganti anni Trenta fino ad arrivare agli sgargianti e audaci anni Ottanta, ogni uscita ha offerto al pubblico una narrazione visiva, frutto di un attento lavoro di ricerca, passione per la storia del costume e impegno scolastico.

A impreziosire ulteriormente l’evento, la collaborazione con la Sezione Orafa dell’Istituto “Margaritone-Vasari”, i cui studenti hanno realizzato raffinati accessori artigianali, indossati durante la sfilata. Il risultato è stato un perfetto equilibrio tra moda e arte orafa, in un dialogo continuo tra tradizione artigianale e innovazione stilistica..La serata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, e della dirigente scolastica Lucia Bacci. Presenti anche gli assessori comunali Fabio Franchi e Massimo Pellegrini, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuola e territorio. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: i docenti, che hanno guidato i ragazzi lungo tutto il percorso progettuale, gli studenti stessi, veri protagonisti della serata, la dirigenza scolastica e tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo.

A corollario della sfilata, è stato ricordato che fino al 30 giugno sarà possibile visitare la mostra fotografica “Rinascimento & Novecento. Bellezze a confronto”, ospitata nella sala David Sassoli di Palomar – Casa della Cultura. Un’occasione ulteriore per intraprendere un viaggio attraverso le epoche, alla scoperta delle estetiche e delle ispirazioni che hanno segnato la storia della bellezza e dello stile.