Sfida aperta alle fiorentine

Esordio in trasferta, in terra fiorentina, a due passi dall’Artemio Franchi. Ecco dove partirà il campionato della Sansovino del presidente Iacomoni, una delle grandi favorite nonostante sia una neopromossa. Sono ufficiali i calendari di Eccellenza (accanto alla foto il Qr Code per scaricarli) dove tra le favorite c’è anche la Sangiovannese che a sua volta debutterà sul campo del Grassina, domenica 14 settembre alle 15.

Restando in tema di aretine ecco per la Castiglionese l’esordio al Faralli contro la Rondinella Marzocco per testare subito le ambizioni dei viola di Zacchei, mentre la Baldaccio Bruni di Mario Palazzi sarà di scena sul campo dell’Antella, altra squadra che ha investito e non poco per il salto di categoria.

Guardando i derby aretini il primo è in programma il 28 settembre e sarà Sansovino-Sangiovannese (ritorno il 18 gennaio) a cui seguirà il 5 ottobre Baldaccio-Sansovino (ritorno il 25 gennaio). Il 12 ottobre sarà una domenica per cuori forti con Sangiovannese-Baldaccio e Sansovino-Castiglionese (ritorno il 1° febbraio). Il 16 novembre ecco Castiglionese-Sangiovannese (ritorno l’8 marzo). Il 7 dicembre spazio a Baldaccio-Castiglionese (ritorno il 12 aprile).

L’ultima giornata del girone di andata è in calendario il 21 dicembre, il 4 gennaio via al girone di ritorno. Stop dal 23 marzo al 12 aprile, quindi il rush finale con ultima giornata il 26 aprile. Una data entro la quale le aretine sperano di raggiungere i rispettivi obiettivi nella colonna sinistra della classifica di questo girone B di Eccellenza.