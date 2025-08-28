Si corre nel ricordo di Randellini: stasera la gara organizzata da Santo Spirito

Dopo la Scalata al Castello ecco un altro appuntamento con il podismo nel cuore del centro storico di Arezzo, a distanza di poche ore dalla gara internazionale che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti.

A pochi giorni dalla presentazione della lancia d’oro dell’edizione di settembre della Giostra del Saracino torna la corsa organizzata dal quartiere di Porta Santo Spirito e inserita nella settimana del quartierista. L’appuntamento infatti è per questa sera con il memorial Lorenzo Randellini, quartierista gialloblù scomparso prematuramente nel 2008 a causa di una malattia incurabile. Un corsa che è ormai diventata un appuntamento fisso.

La gara - con partenza alle ore 20 - si svolgerà su un circuito di otto chilometri con partenza in piazza San Jacopo. I partecipanti passeranno da qui in via Niccolò Aretino, quindi via Guadagnoli girando in via Crispi, transitando in via Roma, Piazza Guido Monaco, via Petrarca, e sulla pista ciclabile di via Piero della Francesca per poi passare davanti alla stazione, in piazza della Repubblica, e via Spinello. Dovranno essere affrontati due giri di questo circuito con partenza e arrivo in Piazza San Jacopo.

Previste al termine della gara le premiazioni per i primi assoluti, maschili e femminili, e per i primi classificati delle varie categorie.

La quota di iscrizione è di 13 euro - con possibilità di pagamento sul posto il giorno della gara - ed è possibile registrarsi sul portale Cronorun per poter prendere parte alla competizione nel cuore del centro storico di Arezzo.