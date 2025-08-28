Sussidiarietà contro sussidi

28 ago 2025
MATTEO MARZOTTI
Si corre nel ricordo di Randellini: stasera la gara organizzata da Santo Spirito

Dopo la Scalata al Castello ecco un altro appuntamento con il podismo nel cuore del centro storico di Arezzo, a...

Dopo la Scalata al Castello ecco un altro appuntamento con il podismo nel cuore del centro storico di Arezzo, a distanza di poche ore dalla gara internazionale che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti.

A pochi giorni dalla presentazione della lancia d’oro dell’edizione di settembre della Giostra del Saracino torna la corsa organizzata dal quartiere di Porta Santo Spirito e inserita nella settimana del quartierista. L’appuntamento infatti è per questa sera con il memorial Lorenzo Randellini, quartierista gialloblù scomparso prematuramente nel 2008 a causa di una malattia incurabile. Un corsa che è ormai diventata un appuntamento fisso.

La gara - con partenza alle ore 20 - si svolgerà su un circuito di otto chilometri con partenza in piazza San Jacopo. I partecipanti passeranno da qui in via Niccolò Aretino, quindi via Guadagnoli girando in via Crispi, transitando in via Roma, Piazza Guido Monaco, via Petrarca, e sulla pista ciclabile di via Piero della Francesca per poi passare davanti alla stazione, in piazza della Repubblica, e via Spinello. Dovranno essere affrontati due giri di questo circuito con partenza e arrivo in Piazza San Jacopo.

Previste al termine della gara le premiazioni per i primi assoluti, maschili e femminili, e per i primi classificati delle varie categorie.

La quota di iscrizione è di 13 euro - con possibilità di pagamento sul posto il giorno della gara - ed è possibile registrarsi sul portale Cronorun per poter prendere parte alla competizione nel cuore del centro storico di Arezzo.

