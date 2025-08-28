Minaccia di darsi fuoco. Frazione sotto scacco

Momenti di paura ieri

pomeriggio in località Vallone, alle porte della frazione cortonese di Camucia, dove un uomo di circa trent’anni, di origini straniere, ha minacciato di togliersi la vita cospargendosi di benzina e dichiarando di volersi dare fuoco all’interno della propria abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando alcuni passanti, insospettiti dalle urla provenienti dalla casa, hanno contattato i carabinieri.

In pochi minuti la piccola località cortonese si è ritrovata al centro di un imponente dispiegamento di forze: sul posto sono accorse più pattuglie della Compagnia di Cortona, i vigili del fuoco del distaccamento cortonese i sanitari del 118 e la polizia municipale. All’arrivo delle forze dell’ordine la situazione è apparsa da subito complessa.

L’uomo, in evidente stato di alterazione, si era barricato all’interno e rifiutava ogni contatto, minacciando di compiere gesti estremi. Le operazioni sono andate avanti per oltre due ore. Carabinieri e vigili del fuoco hanno lavorato fianco a fianco fino a quando, con grande prudenza, sono riusciti a fermare l’uomo e a scongiurare il peggio.

Una volta immobilizzato, il trentenne è stato affidato ai sanitari del 118 e trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Margherita di Fratta, dove è stato sottoposto ad accertamenti medici e psicologici.

Nessuno dei presenti ha riportato ferite e non si sono verificati danni all’abitazione. Resta ancora da chiarire cosa abbia spinto l’uomo a un gesto tanto eclatante.

Non si esclude che alla base possano esserci tensioni personali o familiari.

Quel che è certo è che il soggetto non è nuovo alle forze dell’ordine: su di lui gravano precedenti penali, anche per episodi di violenza, sebbene in questa circostanza non sia stato denunciato. In poche ore la notizia si è diffusa tra i residenti della zona, che hanno assistito al via vai di sirene e mezzi di soccorso.

La prontezza e la professionalità di carabinieri, vigili del fuoco e sanitari hanno evitato il peggio.

E nella frazione di Camucia dopo ore di paura e tensione è tornata la calma.

Laura Lucente