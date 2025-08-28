Trasferta per 500 tifosi. Coccia verso la Pianese

Saranno circa 500 i tifosi aretini domani sera nel settore ospiti dello stadio Mannucci di Pontedera. La prevendita sta, infatti, procedendo a gonfie vele. I tagliandi a disposizione dei supporters aretini stanno andando verso il sold out. Si prevede, dunque, il primo esodo di massima stagionale al seguito della squadra.

Intanto sul fronte del mercato all’Arezzo rimangono da sistemare, in uscita, quattro esuberi, mentre in entrata Nello Cutolo (nella foto) resta vigile per un eventuale colpo last minute. Molto dipenderà dalle condizioni di Dezi e da incastri, ad oggi non preventivabili nel valzer delle punte. Se i problemi che il centrocampista si sta trascinando al ginocchio, ormai da diverse settimane, dovessero richiedere tempi di recupero molto lunghi, possibile un ulteriore innesto di mercato in mediana con l’ex Parma che resterebbe fuori dalla lista dei 23.

Per quanto concerne il reparto offensivo, i rumors intorno a Gori non si spengono nonostante dal club amaranto si faccia trapelare che davanti la rosa è apposto così. La realtà è che con la lista già piena, per un ingresso è necessaria un’uscita e quindi far coincidere tempi e modi di un’operazione del genere non è affatto semplice. Sul fronte cessioni Coccia è a un passo dalla Pianese.