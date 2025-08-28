Calderini sorride: manita della Sangio

La Sangiovannese gioca, vince e si diverte con la formazione under 19 dell’Arezzo allenata dall’ex capitano azzurro Andrea Bricca. 5-0 Il risultato finale in una gara mai messa in discussione fin dalle prime battute. Stefano Calderini (nella foto) mantiene fede al suo 3-4-2-1 con Viti in porta, Ferrante, Manes e Nocentini in difesa, Gozzini, Falugiani, Noferi e Perin a centrocampo, Lombardi e Castrovilli a supporto dell’unica punta Borri. L’ex Bricca nell’Arezzo schiera tutti nati dal 2007 al 2009. I locali già nel primo tempo mettono in cassaforte il risultato, sbloccano la situazione con Castrovilli dopo una bella azione di Lombardi, raddoppiano come un’incornata di Ferrante sul calcio d’angolo ancora di Lombardi che poi arriva alla gioia personale alla mezz’ora, ben servito da Noferi scarta l’estremo aretino e deposita nella porta sguarnita. Non pervenuta la giovane formazione amaranto. Nella ripresa i due tecnici optano per la solita girandola di sostituzioni, al minuto numero 18 Fiaschi arrotonda ulteriormente il risultato e vicino alla marcatura anche Batistini con un diagonale che Rossi, con la punta delle dita, riesce a deviare in angolo. La quinta rete è opera del senegalese Diallo che di testa da calcio d’angolo segna il suo primo gol in azzurro. Senza dubbio un bel biglietto da visita in vista delle gare che più contano, domenica a San Giovanni arriva da Castiglionese per il primo turno di Coppa Italia.

Massimo Bagiardi