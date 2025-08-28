Il portiere che fa gol. Pagnini: me lo sentivo

"Ero sicuro di segnare, altrimenti non avrei presi in mano il pallone". Jacopo Pagnini (nella foto) ha ostentato sicurezza e ha pure avuto l’intuizione giusta. È grazie al portiere che il Terranuova Traiana ha superato il turno preliminare di Coppa Italia battendo ai rigori lo Scandicci di Mirko Taccola. E il sigillo ce l’ha messo l’estremo difensore arrivato questa estate a piazza Coralli dopo due stagioni a Figline.

"Mi sono presentato dal dischetto - ha raccontato Pagnini ripercorrendo gli attimi finali della partita - ho aspettato che Fedele si buttasse ed ho fatto gol. L’ho fatto principalmente per dare una gioia ai ragazzi, visto che si sono meritati la vittoria dopo una bella partita. Ho solo il rammarico di aver azzeccato tutti gli angoli, ma di non avercela fatta su due palle. Le avevo in mano, ma non sono riuscito a mandarle via. Alla fine è andata così, l’importante era fare risultato".

La gara, terminati i tempi regolamentari sullo 0-0, ha concesso importanti occasioni ai biancorossi, che hanno saputo sviluppare interessanti trame di gioco. "Lo Scandicci - ha aggiunto Pagnini - è una buona squadra, ha tenuto bene il campo e sono compatti, ci aspettavano e poi tentavano di ripartire. Siamo stati bravi a rischiare poco e allo stesso tempo abbiamo avuto alcune occasioni che non siamo stati in grado di concretizzare. Sicuramente ci sono buoni segnali da parte del Terranuova, che ha fatto la partita".

Buone indicazioni per Becattini, dunque, in visto dell’avvio di campionato in programma per il 7 settembre. Sabato c’è però il Grosseto di Paolo Indiani per il primo turno di coppa. "Siamo 11 e dove non arriva deve poterci arrivare un altro - ha sottolineato - Solo così possiamo cercare di arrivare all’obiettivo della salvezza. Secondo me si sta formando un bel gruppo di lavoro che vuole impegnarsi al massimo seguendo le indicazioni del mister. A mio giudizio il pre-campionato è stato molto positivo e adesso ci attende la trasferta di Grosseto. Ce la siamo strameritata".

Francesco Tozzi