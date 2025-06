Le Vecchie glorie del Calcio Storico in campo per Compagnia Babbo Natale

Firenze, 16 giugno 2025 - Le 'Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino' scenderanno in campo in piazza Santa Croce, giovedì 19 giugno, per giocare a favore del progetto della Compagnia di Babbo Natale “Esci dalla strada ed entra in campo” al quale saranno devolute tutte le offerte raccolte durante la partita I Babbi Natale saranno insieme ai calcianti dei quattro colori in piazza Santa Croce dove nel corso dell’incontro, verranno raccolti i fondi per il progetto della Fondazione 'Esci dalla Strada ed entra in campo' che sta garantendo l’iscrizione alle attività sportive per quasi 500 ragazzi dai 6 ai 18 anni. "Anche quest'anno i veterani ci regalano una giornata di grande solidarietà - ha sottolineato l'assessora alle tradizioni popolari Letizia Perini - tanti storici calcianti torneranno nel 'sabbione' a fare ciò che amano e per aiutare un' associazione benefica, quest'anno la Compagnia di Babbo Natale, che con i fondi raccolti garantirà l’iscrizione adattività sportive di tanti ragazzi di famiglie in difficoltà economiche. Un connunbio importante per il quale ringrazio i tanti veterani e l'Associazione 50 minuti che ogni anno ci regala questi bellissimi momenti". “Il nostro obiettivo – ha spiegato il presidente della Fondazione Compagnia di Babbo Natale Silvano Gori - è dare continuità a questo progetto così che ai ragazzi che stanno già usufruendo di questo nostro dono se ne possano aggiungere sempre altri. Per noi è fondamentale offrire delle opportunità ai giovani in difficoltà, un alternativa alla strada, allo spreco di ore senza far niente. Offriamo loro un’occasione per fare uno sport che piace, paghiamo l’iscrizione e l’attrezzatura per cominciare. Ed è con gioa che possiamo dire che i ragazzi partecipano e sono interessati, segno che ce n’era bisogno.” Magnifico Messere sarà Silvano Gori, Leggiadra Madonna l'assessora alle Tradizioni Popolari Letizia Perini. I “Veterani del Calcio Storico Fiorentino”, riuniti nell'Associazione “50 minuti”, sono i calcianti che hanno giocato nelle partite ufficiali del caratteristico torneo che si svolge tutti gli anni in giugno in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono. Hanno fatto la storia degli ultimi decenni di Calcio storico, lottando sul sabbione di Santa Croce per far vincere la propria squadra, il proprio Quartiere e Colore rendendo questo evento la manifestazione rievocativa più importante di Firenze. In occasione di queste partite organizzate appositamente per aiutare varie Associazioni del territorio, i famosi colori del Calcio Storico si mescolano per formare due squadre equilibrate tra di loro ed offrire uno spettacolo caratterizzato innanzitutto dall’amore per lo sport e dalla voglia di aiutare chi è più in difficoltà ed ha bisogno di una mano concreta. La partita inizierà alle 18.15 dopo l'esibizione degli sbandieratori.