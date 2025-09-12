Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieCaso CocciTramvia FirenzeCubo NeroFunghiTaxi solidale
Acquista il giornale
CronacaSchianto in Autosole. Auto si ribalta . Traffico in tilt
12 set 2025
LAURA LUCENTE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Schianto in Autosole. Auto si ribalta . Traffico in tilt

Schianto in Autosole. Auto si ribalta . Traffico in tilt

Un incidente stradale, l’ennesimo, ha paralizzato ieri mattina il traffico lungo l’Autostrada A1 nel tratto aretino della Valdichiana. Lo schianto...

Un incidente stradale, l’ennesimo, ha paralizzato ieri mattina il traffico lungo l’Autostrada A1 nel tratto aretino della Valdichiana. Lo schianto...

Un incidente stradale, l’ennesimo, ha paralizzato ieri mattina il traffico lungo l’Autostrada A1 nel tratto aretino della Valdichiana. Lo schianto...

Per approfondire:

Un incidente stradale, l’ennesimo, ha paralizzato ieri mattina il traffico lungo l’Autostrada A1 nel tratto aretino della Valdichiana. Lo schianto si è verificato intorno alle 12.30 all’altezza del chilometro 377, tra Chiusi e Monte San Savino, in direzione Firenze. Coinvolta una sola vettura che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata in carreggiata. A bordo due persone che, fortunatamente, erano già fuori dall’abitacolo all’arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, Distaccamento di Cortona, affiancati dai colleghi di Montepulciano, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area. Presenti anche i sanitari dell’emergenza urgenza e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Le ripercussioni sul traffico sono state immediate e pesanti: fino a sei chilometri di coda si sono formati lungo la corsia nord.

Autostrade per l’Italia ha consigliato agli automobilisti in viaggio sulle lunghe percorrenze di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e rientrare a Firenze Impruneta. Sul posto è stato presente il personale per agevolare il deflusso dei veicoli e ridurre i disagi.

L’incidente odierno si aggiunge a quelli registrati nei giorni scorsi. Solo lunedì i Vigili del Fuoco erano dovuti intervenire due volte, sempre sull’A1, per spegnere le fiamme che avevano avvolto prima un’autovettura nei pressi del casello di Valdichiana e poi un camion in direzione sud, all’altezza del chilometro 309. In entrambi i casi erano state necessarie chiusure temporanee e deviazioni del traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata