Schianto in Autosole. Auto si ribalta . Traffico in tilt

Un incidente stradale, l’ennesimo, ha paralizzato ieri mattina il traffico lungo l’Autostrada A1 nel tratto aretino della Valdichiana. Lo schianto si è verificato intorno alle 12.30 all’altezza del chilometro 377, tra Chiusi e Monte San Savino, in direzione Firenze. Coinvolta una sola vettura che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata in carreggiata. A bordo due persone che, fortunatamente, erano già fuori dall’abitacolo all’arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, Distaccamento di Cortona, affiancati dai colleghi di Montepulciano, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area. Presenti anche i sanitari dell’emergenza urgenza e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Le ripercussioni sul traffico sono state immediate e pesanti: fino a sei chilometri di coda si sono formati lungo la corsia nord.

Autostrade per l’Italia ha consigliato agli automobilisti in viaggio sulle lunghe percorrenze di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e rientrare a Firenze Impruneta. Sul posto è stato presente il personale per agevolare il deflusso dei veicoli e ridurre i disagi.

L’incidente odierno si aggiunge a quelli registrati nei giorni scorsi. Solo lunedì i Vigili del Fuoco erano dovuti intervenire due volte, sempre sull’A1, per spegnere le fiamme che avevano avvolto prima un’autovettura nei pressi del casello di Valdichiana e poi un camion in direzione sud, all’altezza del chilometro 309. In entrambi i casi erano state necessarie chiusure temporanee e deviazioni del traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.