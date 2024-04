Arezzo, clamoroso assalto a una ditta: tir usato come ariete, alberi abbattuti per bloccare la strada

Arezzo, 12 aprile 2024 – Un’altra clamorosa rapina nella notte. Questa volta è finita nel mirino la Nicol Preziosi, un’azienda orafa di Anghiari in Valtiberina specializzata in lavorazione di monili in argento.

Una banda l'ha assaltata la notte scorsa. I malviventi che secondo i carabinieri potrebbero esser stati quattro, avrebbero prima rubato un tir a Città di Castello (Perugia). Poi, giunti sul posto, in via Martiri della Libbia, dove ha sede l'impresa, hanno abbattuto due alberi e hanno disposto i tronchi sull'asfalto per chiudere la carreggiata e ostacolare l'arrivo di guardie e forze dell'ordine al suono dell'allarme.

Dunque, hanno posizionato il mezzo pesante sulla carreggiata e si sono introdotti nell'edificio utilizzandolo come ariete. Una volta all'interno hanno fatto razzia con rapidità di argento e altro metallo prezioso poi sono scappati sfruttando la viabilità secondaria.