Arezzo, clamoroso furto da un milione: via l’oro, i ladri bloccano tutte le strade

Arezzo, 20 ottobre 2023 – Clamoroso furto di oro da un milione di euro alle porte di Arezzo. Acccade a Quarata, all’azienda Multiform, nella notte tra giovedì e venerdì. Una banda di tre persone ha portato via lavorati in oro, catenine in particolare. Ha potuto lavorare indisturbata perché ha bloccato con tronchi d’albero tutte le strade di accesso all’azienda.

E’ accaduto poco prima delle tre. Il titolare ha ricevuto sul telefonino un messaggio di allarme automatico e ha provato a dirigersi in azienda ma ha appunto trovato tutte le strade sbarrate. Dentro, le tre persone hanno portato via catenine e altri monili.

Il valore del furto si aggira intorno al milione. L’imprenditore insieme ai carabinieri e ai vigilantes si è diretto a piedi all’azienda ma quando è arrivato la banda si era già dileguata. I malviventi pare abbiano calcolato al secondo i tempi che avevano: circa venti minuti prima che le forze dell’ordine, bloccate dai tronchi in strada, potessero intervenire.

Per entrare nell’azienda è stata usata un’auto, che ha avuto funzioni di ariete. Il cancello è stato sfondato. I vigili del fuoco sono poi intervenuti per la rimozione dei tronchi d’albero sulla strada.

Un furto clamoroso, che è stato studiato nei dettagli. I danni strutturali per l’azienda sono gravi. Ed è caccia alla banda con le indagini dei carabinieri. Che valutano anche le immagini delle telecamere della zona, piazzate anche su vie secondarie, per cercare di risalire alla banda. I malviventi potrebbero essersi diretti verso il Valdarno, il Pratomagno e il Casentino.