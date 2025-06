Quelle lance tinte di amaro: "Niente cambi a settembre"

Porta del Foro non è riuscito a centrare nemmeno questa volta l’obiettivo lancia d’oro. Ha fatto comunque fatto vedere alcune cose buone, portando all’esordio Matteo Vitellozzi. Ma al capitano Diego Giusti questo non basta. E come è ovvio, vuole di più. "Da qui alla Giostra di settembre dobbiamo lavorare tanto e a testa bassa. Perché non possiamo permetterci di alzarla. Faticando e sudando sotto il sole, cercando di prendere le cose positive che ci sono state in questa Giostra e cancellando gli aspetti negativi per migliorarci sempre di più". Cosa non ha funzionato in Francesco Rossi agli spareggi? "La seconda carriera è stata identica alla prima. Hollywood si sentiva come a casa propria e su questo ci siamo trovati un po’ impreparati. Bisogna lavorare ancora su ogni minimo dettaglio". Che giudizio sull’esordio di Matteo Vitellozzi? "Un debutto sicuramente positivo. Ha affrontato tutta la settimana di prove e la Giostra come un professionista, cercando di superare tutti gli inconvenienti. Matteo Vitellozzi a mio avviso è un grande". Ci sono novità per settembre? "Assolutamente no. Non mi sembra normale portare cambiamenti dopo solo la prima giostra di questo progetto che abbiamo in mente. Tanto di cappello ai vincitori, ma è anche logico che in giostre che vanno sulla lunga, alla fine l’esperienza di Scortecci e Cicerchia prevalga su tutti. Noi però non possiamo continuare a non entrare mai nel giro giusto. Dobbiamo andare a tirare con una mente più propositiva". Esce sconfitto dalla Piazza anche il quartiere di Porta Crucifera, ma soddisfatto tutto sommato delle prove dei suoi nuovi binomi. A dare un giudizio tecnico è il capitano rossoverde Mario Francoia. Gabriele Innocenti e Romina, nuovo importante binomio? Che giudizio? "A mio avviso è stato un ottimo esordio. Gabriele ha tenuto fede alle aspettative. Nella prima carriera di spareggio gli ho chiesto di rischiare. E quando si forza la mano non sempre si riesce a colpire precisi. La cavalla si è però comportata molto bene". Lorenzo Vanneschi con Skate come è andato? "Skate è un cavallo che abbiamo preso solo tre mesi fa e manca ancora di esperienza. C’è sicuramente qualcosa da perfezionare, ma ha fatto una carriera molto lineare e nei tempi. Sono molto soddisfatto". Per settembre ci sono cambiamenti in vista? "E’ un po’ prematuro per dirlo. C’è da lavorare, poi decideremo. Pinocchio è sempre in scuderia. Abbiamo poi altri soggetti un po’ più acerbi, ma che stanno comunque dimostrando di essere affidabili". Come si fa a battere Santo Spirito? "Santo Spirito con il quattro di Scortecci ci ha dato la possibilità di chiudere la Giostra. Occasione che con due nuovi binomi non abbiamo saputo cogliere. Ed lì che abbiamo sbagliato. I giostratori gialloblù quando vedono un minimo spiraglio rientrano in Giostra e poi sono davvero una macchina da guerra". Il capitano Mario Francoia tiene poi a sottolineare il comportamento del quartiere. "E’ stato un Saracino equilibrato in tutte le sue fasi. Abbiamo dato prova di come sappiamo fare Giostra. Una risposta alla città. Un segnale buono e forte. Gli incontri che abbiamo fatto sono serviti. Si vede già l’impronta di un importante cambiamento". Sonia Fardelli