Prevenzione del tetano: arriva il vaccino

VALTIBERINAUna seduta vaccinale per la prevenzione del tetano: è quella organizzata per la giornata di lunedì 8 settembre a Sestino e a Badia Tedalda dal servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Zona Valtiberina. La prima, dalle 9.30 alle 11, al distretto socio sanitario del Comune di Sestino e al distretto di Badia Tedalda, invece, sarà dalle ore 11.30 alle ore 13. Una doppia seduta per sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione per prevenire una malattia importante come il tetano.

"Il tetano è una gravissima malattia potenzialmente mortale causata da un batterio, il Clostridium Tetani, che produce una neurotossina con effetti importanti che vanno dagli spasmi alla rigidità muscolare. Le ferite, le punture di insetti e i morsi di animali possono essere la porta di accesso ai batteri del tetano causando la malattia", spiega il dottor Riccardo Conti (nella foto), responsabile dell’unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Valtiberina.

"La vaccinazione regolarmente effettuata – prosegue il dottor Conti - è l’unica prevenzione efficace contro la malattia del tetano poiché il vaccino stimola la produzione di anticorpi contro la tossina. La vaccinazione tetanica richiede un ciclo iniziale di dosi e richiami ogni dieci anni per mantenere una protezione duratura nel tempo".

Chi può rivolgersi ai distretti zonali di Sestino e Badia Tedalda? "Può farlo chiunque – conclude il dottor Conti – anche se non ricorda quando ha effettuato la vaccinazione, oppure se non ha mai effettuato un ciclo vaccinale completo o non ha effettuato i richiami ogni dieci anni".