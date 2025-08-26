Presentato l’ultimo brano di "Firelight"

SANSEPOLCROSi intitola "L’amore non ha prezzo" l’ultimo singolo di Riccardo Ricci (nella foto) in arte "Firelight", il 21enne cantautore di Sansepolcro che sta lavorando per effettuare il salto di qualità nel mondo che conta della musica italiana. Venerdì 29 agosto, questo brano uscirà su tutte le piattaforme musicali e sulle radio nazionali. Dopo aver conseguito il diploma medio superiore al locale liceo artistico "Giovagnoli", Ricci sta studiando recitazione alla Casa dell’Attore di Roma; da tre anni scrive e incide canzoni in collaborazione con l’etichetta discografica Lotus Music Production di San Marino, il cui referente artistico è Piermatteo Carattoni, ma ecco l’altra grande e fresca novità: da ottobre, passerà alla casa discografica Milano Music Play (U.M.V.G.) con a capo Ettore Diliberto, che provvederà alla distribuzione della canzone. Ricordiamo che nel corso del 2025, esattamente quattro mesi fa, si era già messo in evidenza con "Là fuori è tutto diverso"; in essa si parla della vita del cantante nella quale all’interno vengono messi in risalto dei temi molto importanti: la famiglia, l’amore e il sogno.Il suo più grande obiettivo è quello di diventare un performer a 360 gradi. Si sta formando sempre di più e non ha alcuna intenzione di fermarsi, come dimostrano le veloci pause fra un brano e l’altro di sua creazione. Infine, ha già all’attivo diversi provini fatti per alcuni dei talent show più conosciuti come "Amici", "Tu Si Que Vales" e "Sanremo Giovani". La determinazione non gli manca, così come le doti che sta cercando di mettere a frutto in un ambito moto selettivo: oltre ai requisiti tecnici, sono infatti fondamentali anche le doti temperamentali, che al promettente "Firelight" non mancano di certo.