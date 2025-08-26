Associazioni sportive: sabato c’è l’open day

Quarta edizione per l’Open Day delle associazioni sportive, la grande festa che sabato 6 settembre animerà Castiglion Fiorentino a partire dalle 15. L’iniziativa, organizzata dal Comune con il coordinamento delle società sportive locali, si conferma un’occasione per conoscere da vicino il ricco panorama di discipline praticabili sul territorio.

Gli spazi dedicati ospiteranno stand informativi, esibizioni e lezioni prova, permettendo a bambini, ragazzi e adulti di cimentarsi direttamente nelle attività e orientarsi nella scelta dello sport da intraprendere per la stagione 2025/2026. Sarà un pomeriggio all’insegna del movimento e della socialità, con la possibilità di vivere un’esperienza diretta e coinvolgente insieme ad atleti e istruttori.

Il programma spazia davvero a 360 gradi: dal tennis al volley, dal judo al taekwondo, dalle arti marziali al tiro con l’arco, dal ballo al fitness, senza dimenticare la corsa, il softair e le attività motorie pensate per tutte le fasce d’età. Un ventaglio di possibilità che riflette la vitalità del tessuto sportivo castiglionese e la capacità delle associazioni di promuovere stili di vita sani e inclusivi.

Già numerose le adesioni confermate: ASD Tai Chi Chuan, Podistica Il Campino, ASD Danz’Art, ASD Boxing Club Eracle, Palestra Four Fitness, Sportclub CF, Tennis Club Castiglionese, NRGym Taekwondo, ASD Olimpea, Cassero Volley, Motoclub "F. Meoni", ASD Memento Mori Softair, US Castiglionese, Arcieri Castiglionesi, ASD Stella Polare, ASD Petrarca Pallamano, ASD Cavalieri per Caso, Le Ballet, ASD Ronda Ghibellina, CSI, Salsa Academy e ASD Judo.

La.Lu.