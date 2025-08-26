Vinti 30mila euro al Superenalotto

La fortuna del SuperEnalotto ha scelto di fermarsi ancora una volta in provincia di Arezzo, regalando una sorpresa inaspettata a Castelfranco Piandiscò. Durante l’estrazione di sabato 23 agosto, infatti, pur non essendo stato centrato il "6", un fortunato giocatore è riuscito a indovinare cinque numeri della combinazione vincente, aggiudicandosi un premio di 28.225,96 euro. Secondo quanto riportato da Agipronews, la schedina vincente è stata giocata in un bar di via Fiorentina.

Intanto, il montepremi del concorso continua a salire, alimentando la curiosità e la speranza di chi, armato di pazienza e ottimismo, tenterà nuovamente la sorte nelle prossime estrazioni, nella speranza di trasformare anche una semplice puntata in un sogno straordinario da vivere concretamente.

Nel comune dell’altopiano fece scalpore quello che avvenne nell’ottobre del 2016 quando, in un bar della zona, al SuperEnalotto, 24 fortunati giocatori si portarono a casa la bellezza di 660.000 euro, 26.753 euro a testa. Ma Castelfranco Piandiscò non è l’unico centro del Valdarno ad aver visto la dea bendata bussare alla porta dei propri cittadini. Lo scorso mese di marzo, alla tabaccheria Matteini di Terranuova, due giocatori hanno colto la fortuna con un colpo straordinario, vincendo un totale di oltre 707.000 euro lordi.

E non si tratta di un episodio isolato: già nel settembre del 2010, sempre presso la stessa tabaccheria, un ignoto giocatore acquistò un biglietto del "Gratta e Vinci Magico Natale" per soli 20 euro, e la sua scelta si rivelò vincente. Quel biglietto gli permise infatti di portare a casa la cifra incredibile di mezzo milione di euro, scoperta dai gestori del locale tramite il bollettino ufficiale delle vincite.

Anche l’inizio del 2025 ha portato nuove emozioni: a gennaio, nella piccola frazione di Meleto Valdarno, nel comune di Cavriglia, due donne hanno vissuto un momento di pura gioia, vincendo un Gratta e Vinci da 100.000 euro. La loro sorpresa e felicità furono così travolgenti che le vincitrici non hanno potuto trattenere urla di gioia, coinvolgendo nei festeggiamenti anche i titolari della tabaccheria, Antonio Celardo e Maria Zagara, testimoni della magia di quei momenti.

Questi episodi confermano come la fortuna continui a percorrere le strade del Valdarno, trasformando piccoli gesti quotidiani in eventi straordinari.