Arezzo, 21 agosto 2025 – Il Centro Sportivo Italiano - Comitato di Arezzo lancia gli Educamp “Le Giornate per i più piccoli” , che si svolgeranno al San Domenico Village, sede del comitato aretino, in tre appuntamenti: lunedì 1 settembre, ci sarà la giornata dei laboratori; martedì 2 settembre, invece, sarà il momento dei racconti sportivi mentre venerdì 5 settembre sarà dedicato alle olimpiadi dei più piccoli, con attestati di partecipazione e medaglie per tutti.

A illustrare l'iniziativa è la responsabile dell'Area Educativa, Vincenza Balsamo, che ha sottolineato come gli Educamp del Csi di Arezzo rappresentino un'esperienza formativa unica, capace di coniugare sport, educazione e crescita personale. «Non solo attività sportive – ha spiegato – ma anche laboratori, visite guidate e momenti di condivisione che, per tre giorni, accompagneranno i ragazzi al rientro a scuola, lasciando loro un ricordo fatto di aggregazione, scoperta e senso di Comunità. Un cammino guidato da valori forti, che i nostri educatori sapranno trasmettere con passione e responsabilità». L'obiettivo, ha aggiunto Balsamo, è quello di «rendere lo sport uno strumento di educazione integrale, capace di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto, alla solidarietà e alla partecipazione attiva. Per questo, già dalla prossima stagione, gli Educamp saranno promossi in tutto il territorio aretino, con la volontà di radicare nei giovani i valori autentici del nostro tempo. »