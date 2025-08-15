Il saluto delle Summer Nights. Le canzoni del giovane Michele Bravi. Un viaggio intimo ed emozionante

Michele Bravi, tra i cantautori della nuova generazione più amati della scena musicale italiana e interprete di successi come ‘Il diario degli errori’, ‘La vita breve dei coriandoli’ e ‘Inverno dei fiori’, chiuderà sabato sera, la dodicesima edizione della rassegna musicale Summer Nights - Radio Subasio Music Club, di scena al Brugnato 5Terre Outlet Village e prodotta da FMedia Società Benefit. L’artista, dalle 21, alternerà dialoghi con Gianluca Giurato, talent di Radio Subasio, a momenti di intensa interpretazione. L’esibizione sarà registrata e poi trasmessa su Radio Subasio – radio ufficiale della rassegna – domenica 7 settembre, a partire dalle 20, per permettere anche agli ascoltatori da casa di rivivere l’emozione della performance.

L’ingresso è libero e i negozi dell’outlet restano aperti fino alle 24. Un’occasione speciale per vivere musica, shopping e atmosfera estiva nel verde della Val di Vara. Bravi, classe 1994, vincitore della settima edizione di Xfactor, è capace di trasformare ogni concerto in un viaggio intimo ed emozionante, dove le parole e le melodie si intrecciano in un racconto personale e universale al tempo stesso. La sua scrittura raffinata, che alterna fragilità e forza, ha conquistato negli anni un pubblico eterogeneo, capace di riconoscersi nelle sue storie di amore, perdita e rinascita. Sul palco, Michele unisce eleganza e intensità interpretativa, modulando la voce come uno strumento narrativo che sa passare dal sussurro più delicato all’esplosione emotiva.

Il live di Brugnato sarà l’occasione per ripercorrere i brani che hanno segnato la sua carriera, dagli esordi fino alle ultime produzioni, ma anche per regalare al pubblico qualche sorpresa, come rivisitazioni inedite e momenti di dialogo diretto con i fan. Sarà un incontro ravvicinato con un artista che ha sempre messo la sincerità al centro del suo percorso, senza paura di mostrare le proprie vulnerabilità e trasformarle in forza creativa. L’ambientazione unica del Brugnato 5Terre Outlet Village, immersa tra le colline liguri e vicina al mare, offrirà una cornice suggestiva alla chiusura di questa edizione 2025 delle Summer Nights, che nel corso degli anni ha visto alternarsi sul palco grandi nomi della musica italiana e non solo.

Marco Magi