Premio Pieve scalda i motori. Il ’900 nei diari della memoria . Giani: "Patrimonio nazionale"

di Claudio RoselliPIEVE SANTO STEFANOÈ già partito il conto alla rovescia per la 41esima edizione del Premio Pieve Saverio Tutino, in programma da giovedì 18 a domenica 21 settembre prossimi nella oramai ribattezzata "Città del Diario", titolo che a Pieve Santo Stefano spetta senza dubbio di diritto per il grande lavoro che sta portando avanti sul tema cardine della memoria. Al proposito, "1945-2025, il ritorno della memoria" è il titolo della quattro giorni di quest’anno. Ieri la presentazione istituzionale dell’evento a Firenze, nella sede della Regione Toscana e il presidente Eugenio Giani ha rimarcato come il premio abbia con il tempo acquisito una importanza persino internazionale: "Un patrimonio culturale unico nel suo genere- ha detto - un simbolo dell’impegno civile e della memoria collettiva che affonda le sue radici nel cuore della Toscana. Attraverso le testimonianze intime e autentiche raccolte dall’Archivio diaristico nazionale, questo concorso restituisce la voce di cittadini comuni, la loro vita quotidiana, le loro emozioni, le speranze, le difficoltà e i sogni. L’Archivio, che conta oltre 10mila testi, è diventato un punto di riferimento nazionale e dal corrente anno la Regione è a pieno titolo all’interno della Fondazione".Il presidente dell’Archivio diaristico, Albano Bragagni, ha aggiunto che, partendo da una statistica, nel 2025 al Piccolo museo del diario il numero dei visitatori è salito del 15% rispetto all’anno passato, mentre la direttrice Natalia Cangi ha rimarcato come negli 80 anni compresi fra le due date (1945 e 2025) vi siano la storia dell’Europa e dell’Italia e come più in generale il Premio attesterà il fatto che esista una storia dell’umanità che deve essere riservata e tutelata.Ricordiamo che il premio Tutino giornalista è stato assegnato a Rita Baroud, la giovane reporter palestinese che ha raccontato da Gaza la fame e la guerra nel suo paese e che il Premio Città del diario andrà a Antonio Scurati, l’autore del romanzo monumentale M. In concorso gli epistolari di Bernardina Casarin e Vittorio Binotto, Eduardo Renato Caianiello e Carla Persico, Chiara Castellani con Paolo Castellani e Danilo Matievich; i diari di Ricciardo Vaghetti e Arnaldo Manni e le memorie di Tito Zampa, Francesca Ingoglia e Debora Pietrarelli.