Alla Mille Miglia con un "gioiello". In gara l’imprenditore Ceccatelli

Ci sarà anche un po’ di Montemurlo alla Mille Miglia 2025, la corsa per auto d’epoca più famosa al mondo, che parte martedì da Brescia e che passerà da Prato la mattina del 18 giugno, nell’ambito della seconda tappa della corsa, che porterà le auto da Bologna a Roma.

Degli oltre 400 equipaggi in gara, solo quattro sono toscani e di questi solo due sono pratesi. Tra questi c’è il montemurlese Daniele Ceccatelli, titolare di un’azienda tessile nel distretto industriale di Oste che sarà il co-pilota di Gianni Morandi di Poggibonsi, proprietario di OM 665 Superba Spider Mille Miglia del 1929, gommata Pirelli Stella Bianca, carrozzeria Casaro.

Una vera e propria "signora dei veicoli d’epoca", oggi super-valutata. Alla Mille Miglia le Om, acronimo di Officine Meccaniche di Milano e Brescia, in gara sono sette ma solo quella di Morandi è l’unica originale al cento per cento. La conoscenza tra Ceccatelli e Morandi è nata grazie alla comune passione per le auto d’epoca e si è poi trasformata in una bella amicizia che vedrà l’imprenditore montemurlese affiancare il veterano delle Mille Miglia, Morandi, (ne ha già corse sette) in questa gara affascinante e senza tempo.

Ceccatelli e Morandi hanno voluto presentare la Om 665 al sindaco Simone Calamai. L’auto d’epoca è stata parcheggiata in pizza della Repubblica, proprio di fronte al municipio, ed ha attirato l’attenzione e la curiosità di tanti cittadini: "Sono davvero felice di sapere che ci sarà anche un po’ di Montemurlo alla Mille Miglia 2025 attraverso la presenza del nostro Daniele Ceccatelli, che farà da co-pilota - ha detto il sindaco -. Ringrazio Gianni Morandi per aver portato questo gioiello qui in piazza e per averci dato la possibilità di ammirare da vicino questa bellissima auto, figlia dell’industria meccanica italiana. Sono certo che la Mille Miglia sarà una bellissima avventura che entrambi ricorderanno a lungo e li aspetto al loro ritorno per raccogliere aneddoti e impressioni. Mercoledì mattina sarò piazza delle Carceri per salutare il loro passaggio da Prato".

Gianni Morandi è un ex imprenditore toscano, ha da poco liquidato l’impresa di famiglia e si è dedicato completamente alla sua passione, le auto d’epoca di cui è collezionista. La Om è il suo gioiello, con il quale nel 2024 ha percorso oltre 10 mila km da Milano a Capo Nord."Il corpo vettura della Om è quasi completamente originale, con la vernice originale (solo i parafanghi sono stati riverniciati), le portiere, i sedili sono originali, sono state rifatte solo le imbottiture e la capotte".