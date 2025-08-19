Ottocento anni del Cantico. Stasera l’omaggio

RAGGIOLOIl piccolo borgo casentinese rende omaggio all’ottavo centenario del Cantico delle Creature. Oggi alle ore 18 Raggiolo ospiterà "Frate Francesco e altre creature" dove le parole del professor Lorenzo Bastida e le note al violoncello del maestro Volfango Dami (nella foto) accompagneranno a scoprire lo stupore, la contemplazione e l’amore che il "giullare di Dio" riservava verso ogni elemento della natura. Lo spettacolo itinerante tra recitazione e musica sarà incentrato sul Cantico, su altri testi francescani e su testimonianze biografiche dove prima viene valorizzata la dimensione mistica del santo e poi vengono ricordati il suo spirito popolare, la sua verve predicatoria e la sua arte performativa. "Quale dei due fu il vero Francesco? - si legge nella presentazione dello spettacolo - Forse entrambi, forse nessuno: una personalità così alta, così complessa, così lontana dalle dinamiche e dai valori oggi dominanti, non potrà mai essere interamente compresa. Se non, forse, nell’umiltà dell’ascolto, in una completa disponibilità allo scandalo e alla meraviglia".Il programma di eventi promosso dalla Brigata di Raggiolo insieme al Comune di Ortignano Raggiolo proseguirà poi alle 21 di giovedì 21 agosto con la terza serata della rassegna Cinema al chiaro di luna in cui sarà possibile assistere alla proiezione di "Anna", un film di Marco Amenta che racconta la lotta di una ragazza sarda nel difendere la propria terra. La settimana troverà poi seguito venerdì 22 agosto, alle 21, quando piazza San Michele tornerà il teatro a cielo aperto per un nuovo appuntamento del Raggiolo Festival 2025 con la commedia "Gramscic".So.Fa.