Carmine Agnone. All’Eden il David di Donatello

Prosegue a suon di proiezioni Officine Social Movie 2025 al cinema Eden di Arezzo. Oggi alle 18, per gli appuntamenti dedicati a "I mestieri del Cinema", il festival incontrerà Carmine Agnone, visual effect artist cinematografico vincitore del David di Donatello 2025 per "Napoli - New York" di Gabriele Salvatores. Carmine Agnone chiuderà con l’incontro del festival un percorso realizzato in questi ultimi mesi di scuola insieme agli studenti del Liceo Artistico. A seguire proiezione, votazione in sala e premiazione dei corti finalisti del Premio Linguaggio Giovanile consegnato dagli studenti del Liceo Artistico "Piero Della Francesca". La serata proseguirà alle 20.30 con la proiezione del film "Come se non ci fosse un domani" di Riccardo Cremona e Matteo Keffer. Alla proiezione parteciperanno la produttrice Ottavia Virzì, i registi Riccardo Cremona e Matteo Keffer e la protagonista Beatrice Pepe. A seguire proiezione e premiazione del corto vincitore del Premio Miglior Regia alla presenza dei registi finalisti in sala e in streaming. Promuovere solidarietà, accoglienza, inclusione e diversità culturale attraverso il linguaggio del cortometraggio è l’obiettivo della sesta edizione di Officine Social Movie, concorso e festival di cinema e audiovisivo dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile, in corso al Cinema Eden di Arezzo fino a domani con un ricco programma di proiezioni e incontri dedicati ai valori della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione, della diversità culturale e dei diritti umani. L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi in sala, con la consueta accoglienza di Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura, ideatori e curatori del progetto, insieme agli studenti del Liceo Artistico "Piero della Francesca" di Arezzo, fin dalla prima edizione impegnati nell’organizzazione e nella promozione del concorso e del festival con un apposito percorso didattico lavorativo. Ospite di quest’attesa edizione dopo Neri Marcorè col film "Zamora", Michele Rovini con "Oltre tutto", Ettore Mengozzi, autore e protagonista di "Sindrome Italia", sarà appunto oggi Carmine Agnone, Visual Effect Artist vincitore del David di Donatello 2025.

