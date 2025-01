È nata Gemma, nipote di Pupo

Arezzo, 10 gennaio 2025 – Al San Donato di Arezzo è nata Gemma, la nipotina di Pupo. “Nuntio vobis, gaudium magnum. Habemus Pupa. Nonno Pupo, è lieto di annunciare l’arrivo della sua quarta nipote. Dopo Leonardo, Viola e Matteo, oggi è arrivata Gemma, figlia di Clara e di Oscar. La già numerosa famiglia aumenta e siamo tutti pazzi di gioia. Benvenuta Gemma Tiranno Ghinazzi, avrai tutto il nostro amore e ti potrai fidare di noi” scrive Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, sui social, annunciando la nascita della sua quarta nipote.

L’8 gennaio scorso alle ore 19:08 al San Donato di Arezzo Clara, figlia del cantante toscano, ha dato alla luce Gemma. La piccola di 2.870 grammi, è nata con parto naturale al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale.

“Abbiamo scelto di venire qui non a caso – spiega Enzo Ghinazzi –. Sapevo del grande lavoro fatto dal dottor Ciro Sommella e da tutta la sua equipe. Un lavoro eccezionale confermato anche in questo momento di grande gioia che ha toccato la mia famiglia. Ci siamo trovati benissimo ed è giusto darne testimonianza, la sanità pubblica dobbiamo tenercela stretta”.

“Noi siamo felici per ogni nascita, il fatto che la famiglia Ghinazzi abbia scelto di venire qui è segno evidente che la sanità ad Arezzo funziona ed è in grado di offrire un servizio eccellente per chiunque – sottolinea Ciro Sommella, direttore UOC Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Donato –. Ringrazio Pupo, conosciuto ad Arezzo e in tutto il mondo, perché con la sua presenza dà un segnale importante alla città. E soprattutto dà un riconoscimento alle professioniste e a professionisti che con impegno lavorano qui ogni giorno per offrire alle nostre pazienti cure sempre migliori”.