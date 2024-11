Pupo, karaoke e videoclip. L’artista sceglie Castiglioni per il suo nuovo singolo

Esci a cena e ti ritrovi a fare il karaoke con Pupo. Succede davvero in quel di Castiglion Fiorentino, per la precisione a Montecchio Vesponi tra lo stupore e l’entusiasmo di tutto. Accade giovedì sera. Alla fine Enzo Ghinazzi si trovava a Castiglion Fiorentino per un sopralluogo, visto che oggi girerà con una troupe tedesca un nuovo video musicale: la città della Torre del Cassero sarà la location del nuovo singolo “Insieme“ che uscirà in tutta Europa. Farà parte del nuovo album con cui l’artista festeggerà i suoi settanta anni e cinquanta anni di attività.

E poi, dopo il lavoro, quando si fa ora di cena il sindaco Mario Agnelli, ormai suo grande amico, non può che tirar fuori uno dei suoi assi dalla manica. E così, il tempo di qualche chiamata, si sale in macchina e si parte: direzione Montecchio, pochi minuti dal centro storico di Castiglioni. Nella frazione castiglionese c’è aria di festa con la seconda settimana del November Fest, l’iniziativa targata Porta Romana che anche quest’anno si sta rivelando un bel successo di pubblico. Sono fortunati e nonostante il pienone di questi giorni alla fortunata festa dei lupacchiotti, il sindaco, il cantante e compagnia bella trovano posto. Si mangia. Alla presidente di porta Romana Lucia Casagni dicono di portare un po’ di tutto. Sono affamati. Canederli, stinchi, brezel, verza, e tanto altro: sono queste le specialità della festa che richiama l’Oktoberfest. E poi le birre ovviamente, anche perchè sono una delle specialità della casa. Ce ne son o cinque tipi, un po’ per tutti i gusti, bere a cena e dopo, scure e chiare. Anche grazie a loro c’è il pienone anche questo fine settimana alla festa che è partita lo scorso weekend ed ha sempre fatto il botto. Tra i protagonisti ci sono i giovani che in quei due fine settimana fanno tappa fissa alla festa senza se e senza ma. Merito dei 100 e passa rionali dietro le quinte che ormai funzionano come una vera e propria brigata, altro che masterchef. Ma dicevamo, i super ospiti gradiscono le pietanze, mangiano e sorseggiano.

E poi c’è il momento più bello. Sì perché la serata di giovedì 14 è quella del karaoke e, manco a farlo apposta, hai Pupo in prima fila. E il legame con i castiglionesi c’è: a partire da quello col primo cittadino ma in verità con tutto il paese visto che anno anno scorso ha anche fatto tappa per un concerto al Mario Spina, il teatro del paese. E infatti dopo poco Enzo decide di farsi avanti. Musica, maestro: e parte “Su di noi“. Il resto è finito sui social di mezzo Castiglion Fiorentino, una folla intera a cantare a squarciagola le canzoni dell’artista aretino. E poi una foto tutti insieme per incorniciare la serata, con anche tutti i cuochi che sono usciti di cucina per approfittare di uno scatto con il cantante.

E anche oggi per Enzo sarà una giornata castiglionese. Nella città del Cassero ha deciso di girare il video della sua nuova canzone “Insieme“ che verrà lanciata prossimamente in tutto il mondo. Si tratta di una canzone che farà parte di un progetto inedito di undici brani che da qui al prossimo anno comporranno il super progetto a cui sta lavorando l’artista. L’obiettivo è quello di mettere in piedi un nuovo album con cui Enzo festeggerà i suoi settanta anni, e cinquanta anni di attività. Così Pupo vuole celebrare il suo mezzo secolo nella musica.

Luca Amodio