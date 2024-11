Pupo lancia il video e sceglie il loggiato vasariano

Giornata castiglionese ieri per Pupo. Il cantautore aretino, legato a stretto filo da una bella amicizia con Mario Agnelli, ha scelto la città del Cassero per girare il video della sua nuova canzone "Insieme" che verrà lanciata prossimamente in tutto il mondo. A coadiuvarlo la sua troupe tedesca arrivata in città già da giovedì scorso proprio per scoprire posti e scenari per accompagnare quello che sarà il suo ultimo successo. La canzone, infatti, farà parte di un progetto inedito di undici brani che da qui al prossimo anno comporranno il super progetto a cui sta lavorando l’artista. Il 2025 si prospetta davvero impegnativo. Il cantante è in procinto di festeggiare i suoi 70 anni, ma anche i suoi 50 di carriera. La scelta di girare il video clip a Castiglion Fiorentino non è un caso, ma è frutto di una amicizia sempre più consolidata con il primo cittadino che ieri non ha mancato di accompagnare Pupo per le vie del centro storico.

Nell’aprile del 2023 sempre Castiglion Fiorentino era stata scelta come tappa zero per dare il via al tour "Su Di noi. La nostra storia" con un teatro Mario Spina al completo. "Trasformare il centro storico in uno spot per il lancio di un album di un artista come Pupo è sicuramente un onore- conferma Mario Agnelli - e un evento promozionale non di poco conto tenendo presente che avrà un bacino di pubblico a livello internazionale. È stato veramente piacevole vedere il coinvolgimento di commercianti, passanti studenti che si sono prestati con piacere a comporre questo video musicale". Nelle giornate di sopralluogo castiglionese Pupo non ha mancato, sempre in compagnia dell’amico Agnelli di godersi le iniziative che la cittadina sta proponendo. È il caso della serata che si è concesso giovedì sera alla festa November Fest organizzata per il secondo fine settimana a a Montecchio dal rione di Porta Romana quando ha deliziato i presenti anche con un applauditissimo quanto spontaneo e improvvisato karaoke. La serata di giovedì 14 è, infatti, quella del karaoke e, manco a farlo apposta, Pupo era in prima fila. Non ci mette molto per Enzo decidere di farsi avanti. Musica, maestro: e parte "Su di noi". Il resto è finito sui social di mezzo Castiglion Fiorentino, una folla intera a cantare a squarciagola le canzoni dell’artista aretino. E poi una foto tutti insieme per incorniciare la serata, con anche tutti i cuochi che sono usciti di cucina per approfittare di uno scatto con il cantante. Ieri la ciliegina sulla torta. Con Pupo che ha scelto di tornare in terra castiglionese per un nuovo lancio musicale.