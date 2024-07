Pupo nonno con una hit. Il fiocco rosa è ‘cantato’

L’annuncio sui social. Con un video e un modo del tutto originale ed iconico. Pupo diventa nonno e sarà una nipotina. La mamma è la figlia di Enzo, Clara Ghinazzi, classe 1991, aretina doc, cantante anche lei, spesso sul palco “con il babbo“, fianco a fianco. "Sarai l’amore di mamma e papà, non vediamo l’ora di stingerti tra le nostre braccia, piccola principessa", ha scritto Clara sul suo profilo instagram. La notizia non poteva che arrivare con una canzone: una versione rivisitata di “Sarà perché ti amo“, pezzo scritto da Pupo nel 1981 per il Festival di Sanremo. Ed ecco che il video riprende tutta la famiglia Ghinazzi in trasferta a New York e dall’altra parte dell’Atlantico, dalla Grande Mela arriva la news: è femmina. Come aveva raccontato Pupo sui social in un video davanti la Statua della libertà, "Siamo qui per festeggiare 50 anni di matrimonio con Anna: siamo tutti a New York, siamo una famiglia libera". E via, a cantare "Su di noi", coro0 a cui si uniscono anche alcuni italiani lì di passaggio.

Dicevamo, un pezzo “aggiornato“ per l’occasione, che mantiene la melodia e il ritmo ma cambia le parole: una parafrasi, un modo diverso per dare la grande notizia. "Che confusione, sarà perché ti amo, è un emozione che cresce piano piano, femmina o maschio, ancora non sappiamo, che te ne frega, comunque sia l’amiamo", cantano Clara e il compagno. "Stringimi forte e stammi più vicino, è cosi bello che non mi sembra vero, guardati intorno e dimmi dove siamo, siamo a New York, sarà perché ti amo". E poi l’annuncio. "E adesso attenti, sveliamolo il mistero, è così bello che non mi sembra vero, sarà un bambino, oppure una bambina, fermi un momento, vediamo...". E via, ecco che si alzano sul salone i palloncini rosa e tutti di corsa ad abbracciare Clara che è scoppiata in lacrime, compreso Enzo che segue emozionato tutta la scenetta.

Anche Pupo è felice che si tratti di una femminuccia. "Nonno per la quarta volta. Un’altra donna sta entrando in qualche modo nella mia vita. Sono felice. Adoro essere circondato, assediato, dalle donne. È una “condanna“ meravigliosa", ha scritto il cantautore di Ponticino sul suo profilo Instagram che subito ha fatto il pieno di visualizzazioni, like e commenti.