Musica, emozioni e rigenerazione. Andrea Pifferi stasera in concerto

PRATOVECCHIOStasera alle 21 il cantautore Andrea Pifferi (nella foto) farà tappa a Pratovecchio con un concerto imperdibile al La.B – Neuroni in Movimento, nuovo spazio culturale nato nell’ex Lanificio Berti (via Uffenheim 5). Dopo aver incantato le platee di Bologna, Firenze, Perugia e Pesaro, Pifferi porta nel cuore del Casentino il suo stile unico, che intreccia cantautorato, soul, improvvisazioni arabeggianti e atmosfere progressive.

La sua voce, intima e potente, accompagna ogni concerto trasformandolo in una vera e propria esperienza collettiva, dove palco e pubblico si fondono in un’unica vibrazione emotiva. Il concerto si inserisce nel progetto Lab Giovani: Spazio, Creatività e Comunità, percorso di riqualificazione dell’ex lanificio, oggi rinato come centro culturale gestito da giovani del territorio con il supporto dell’associazione Pratoveteri Aps.

L’iniziativa è parte del bando "Siete Presente. Giovani e associazionismo. Ed. 2025", promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il contributo della Fondazione CR Firenze. "Ogni evento è un filo che si intreccia con la comunità", spiegano gli organizzatori "perché crediamo che il futuro si possa ancora tessere insieme, con arte, coraggio e voglia di incontrarsi davvero".