Pisa Folk festival. I due concerti del gran finale

Ultimi due appuntamenti da non perdere per la 23° edizione del Pisa Folk Festival. E’ ancora musica al Giardino Scotto: stasera (ore 21.30) concerto gratuito a tutto ritmo “Arneo Tambourine project”. Dalla passione di Giancarlo Paglialunga, un progetto musicale e un concerto nato per esplorare i suoni e i ritmi della tradizione orale. Fanno parte del gruppo eccezionali tamburellisti coadiuvati da altri musicisti e dalle voci più rappresentative del Tacco d’Italia. Saranno sul palco del Giardino Scotto Giancarlo Paglialunga, Emanuele Liquori, Gioacchino De Filippo, Rocco Zecca, Giulio Francone, Massimiliano De Marco, Cosimo Pastore, Claudio Mola, Giuseppe Anglano. Iniziativa in collaborazione con Ass. Studentesca Ritmi Meridiani, con il contributo finanziario dell’Università di Pisa. Domani (alle 21.30) grande attesa per Ginevra Di Marco e Franco Arminio che insieme porteranno sul palco dello Scotto “È stato un tempo il mondo”. Ginevra Di Marco, interprete indiscussa dei testi sociali e civili della musica folk e popolare, fonde il suo universo interpretativo con le poesie di Franco Arminio, creando un nuovo unico spettacolo. Accompagnati da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, prendono in prestito un verso dei CSI per il loro spettacolo in cui provano a capire com’era il mondo e come sta diventando attraverso canzoni popolari, poesia popolare, canzoni d’autore, momenti intimisti e di festa. Un incontro che incrocia volti, suoni, memorie, fa suoi canti in lingue diverse, in un continuo scambio musicale e umano. Biglietti: https://oooh.events/evento/e-stato-un-tempo-il-mondo-pff25-biglietti/. Info https://www.pisafolk.org/