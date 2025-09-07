Fiere, pronta la tre giorni del "Mestolo". Parcheggio Eden off limits da domani sera

E’ il primo grande evento di settembre. La stagione delle fiere, quella che in autunno vedrà il ritorno dell’immancabile mercato internazionale e della Città di Natale animata dai banchi dei tirolesi, riparte la prossima settimana con la Fiera del Mestolo. Si inizierà il 9, 10 e 11 settembre con la tre giorni del vimini, per poi passare il testimone dal 10 al 12 ottobre alla diciannovesima edizione del Mercato Internazionale: una delle conferme dell’autunno che promette il Giro del Mondo del Gusto insieme a Confcommercio. Circa un mese dopo, il 15 novembre, partirà la lunghissima maratona della Città di Natale con il ritorno del mercato tirolese e del grandissimo villaggio di luci e allestimenti a tema. Subito invece la Fiera del Mestolo. Appuntamento da martedì a giovedì prossimi con il ritorno dei banchi della tradizionale fiera di settembre, in arrivo dolciumi, porchetta, e poi abbigliamento, giochi per bambini, casalinghi, biancheria per la casa e gli immancabili cesti di vimini con i mestoli che danno il nome alla tre giorni. La Fiera tonerà nel rivisto e corretto allestimento che esclude ormai il tratto di via Assab e la parte alta di via Margaritone dal percorso. La più importante conseguenza per la circolazione sarà l’interdizione di tutto il parcheggio Eden alla sosta: scatterà dalle 20 di domani e terminerà venerdì dopo la pulizia dell’area. Nei giorni di fiera, dalle 6 di martedì 9 e fino al termine delle operazioni di pulizia nelle prime ore di venerdì, i divieti di transito e sosta, piste ciclabili comprese, interesseranno il perimetro via Spinello, via Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone, via dell’Anfiteatro, via della Società Operaia, via Madonna del Prato, via San Giovanni Decollato.

A.B.