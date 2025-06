Mobilitazione contro la bretella. Oltre 300 firme raccolte per la strada taglia traffico

Prosegue a Montevarchi la mobilitazione contro il progetto della nuova bretella stradale che dovrebbe collegare Ponte Leonardo a Viale Matteotti, attraversando via Amendola e via della Costituzione. La petizione di iniziativa popolare, lanciata da un comitato civico nato spontaneamente, ha già raccolto oltre 300 firme. I promotori contestano fortemente l’opera, definendola "una proposta vecchia che non risolve i problemi, ma li aggrava", e puntano il dito contro l’Amministrazione comunale per la mancata trasparenza e il coinvolgimento insufficiente della cittadinanza. Secondo i promotori, il tracciato previsto dal nuovo progetto impatterebbe in maniera significativa sull’ex area Peep, oggi quartiere residenziale densamente abitato e sede di importanti servizi pubblici. Sotto accusa, in particolare, l’inserimento di un quadrivio su Viale Matteotti, in una zona centrale della città, frequentata da studenti, famiglie e sportivi. "Incrementare qui il traffico – affermano – significa peggiorare la sicurezza stradale, soprattutto per bambini e ragazzi".

Tra le preoccupazioni anche lo spostamento del traffico pesante su un’area che dovrebbe invece essere alleggerita, e la compromissione dell’area "Arno", uno degli ultimi spazi verdi ancora intatti della città, destinato a essere attraversato dalla nuova viabilità. Attraverso la petizione, i cittadini chiedono: il completamento prioritario della variante delle Coste nel Comune di Terranuova Bracciolini; la revisione del progetto della bretella, a favore di un’alternativa che non aggravi il traffico in Viale Matteotti e nell’area ex Peep; l’attivazione di un autentico percorso partecipativo; la pubblicazione di dati certi su traffico, inquinamento atmosferico e acustico che l’intervento potrebbe comportare. "È un progetto nato vecchio – concludono i promotori – che ignora le trasformazioni urbanistiche, sociali ed ecologiche degli ultimi decenni. Soprattutto, ignora il diritto dei cittadini a essere parte attiva nelle decisioni che cambiano la loro città". La mobilitazione punta quindi a ribadire un principio: la partecipazione democratica è uno strumento essenziale per costruire una Montevarchi più vivibile, sicura e sostenibile. La raccolta firme proseguirà fino all’8 luglio. È possibile aderire dal lunedì al venerdì, dalle ore 18 alle 19, presso il banchetto allestito sotto il loggiato al civico 37 di via Matteotti.