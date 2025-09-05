Medici di famiglia, nessun cambio obbligato. Le rassicurazioni arrivano da Fimmg Arezzo

AREZZOI cittadini non perderanno il proprio medico di fiducia a seguito delle novità introdotte dall’accordo collettivo nazionale e dall’accordo integrativo regionale toscano. Lo chiarisce la Federazione italiana medici di medicina generale – sezione provinciale di Arezzo – dopo le preoccupazioni circolate nei giorni scorsi. Il segretario provinciale Fimmg Arezzo, Roberto Nasorri e il vicesegretario vicario Fimmg Arezzo Guido Santini (nella foto) spiegano: "L’Acn 2024, firmato a livello nazionale, introduce alcune innovazioni per rafforzare la medicina territoriale e rispondere alle nuove linee guida del DM77/2022 e del Pnrr. Tra i punti principali figurano il potenziamento delle aggregazioni funzionali territoriali e delle forme associative tra medici, con l’obiettivo di garantire maggiore copertura e continuità assistenziale all’interno delle Case della Comunità. Viene inoltre rafforzata l’integrazione tra medici di famiglia, infermieri di comunità, specialisti ambulatoriali e servizi sociali, con un’attenzione particolare alla gestione delle cronicità e alla prevenzione".L’Air toscano recepisce questi principi, adattandoli al contesto regionale e introducendo strumenti per migliorare l’organizzazione degli studi medici, favorire l’uso delle tecnologie digitali e sostenere concretamente il lavoro quotidiano dei professionisti. Punto fermo: "La scelta del medico da parte del cittadino resta intatta. Nessun paziente sarà costretto a cambiare medico né perderà il proprio punto di riferimento. Il messaggio che vogliamo trasmettere con chiarezza – sottolinea la Fimmg di Arezzo – è che i cittadini non devono temere alcuna interruzione del rapporto con il proprio medico. Il nostro impegno resta garantire continuità".