"Racconto di un sognatore. Cinquant’anni di pittura". Ad Arezzo la mostra che raccoglie l’opera omnia del pittore Carmelo Lombardo. E’ stata inaugurata alla Casa dell’Energia in via Leone Leoni 1, ad Arezzo, la mostra personale dell’artista Carmelo Lombardo, che raccoglie opere recenti e storiche della produzione del pittore. L’esposizione “Racconto di un sognatore. Cinquant’anni di pittura” è realizzata in per volontà di Fabio Mori, Direttore della Casa dell’Energia, ed è curata da Lucrezia Lombardo. La mostra, che raccoglie alcune delle tele più significative nella poetica dell’artista, prevede inoltre che queste siano affiancate da poesie scelte dei membri dell’Associazione degli scrittori aretini “Tagete”, con la cui collaborazione l’evento è realizzato, grazie alla Presidente della stessa, Luciana Faltoni. Come scrive il noto poeta e regista Mauro Macario, co-curatore della mostra e autore del testo critico presente nel catalogo, “Dai dipinti di Lombardo avverto la congiunzione tra gli artisti, la catena invisibile che unisce tutte le discipline creative in un’Arca salvifica che taglia le onde non più sui mari biblici ma sulle dune sabbiose di una desertificazione progressiva.".