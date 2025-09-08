Le citte amaranto vincono il derby dell’oro

VICENZA
1
AREZZO
2
VICENZA: Gallesio, Asamoah, Missiaggia, Parodi, Bellagente, Pozzi, Ponte, Balestro, Boveri Nava, Arpegaro. A disp: Passarella, Trandafir, Grendene, Boaretto, Marchiori, Borsato, Tarenzi, Framarin, Modesti Allenatore: Viviano
AREZZO: Di Nallo, Tuteri, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Bruni, Lorieri, Nasoni E., Martino (Termentini 68’), Fortunati (Nasoni S. 73’), Razzolini (Lazzari 84’) Allenatore: Benedetti
RETI: Razzolini 16’, Asamoah 22’, Tamburini 61’ NOTE: Angoli: 1-4; Recupero: 1’+ 5’
Inizia con una vittoria il campionato di serie B dell’Arezzo femminile che nella gara d’esordio batte 2-1, in trasferta, il Vicenza e si prende i primi tre punti della sua stagione.
Le amaranto passano in vantaggio intorno al quarto d’ora con capitan Razzolini che raccoglie un assist di Tamburini e firma la prima rete stagionale. Il vantaggio dura, però, soltanto una manciata di minuti perchè al 22’ le venete trovano il pari con Asamoah che di testa fa 1-1.
Nella ripresa l’Arezzo trova il nuovo sorpasso grazie a Tamburini che al 61’, in contropiede, fissa il punteggio sul definitivo 2-1. Buona la prima per le ragazze di Benedetti.