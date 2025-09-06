Il Mumec e la storia della comunicazione

Pubblicata l’offerta didattica del Museo dei Mezzi di Comunicazione per l’anno scolastico 2025-2026 con nuove forme di educazione non formali, divertenti ed inclusive. Con il nuovo anno scolastico alle porte, il Museo dei Mezzi di Comunicazione è pronto a presentare la sua offerta didattica per il biennio 2025/2026. Infatti, oltre ai 26 percorsi confermati dal carattere divulgativo ed educativo, con attività programmate non solo per le scuole ma anche rivolti a gruppi di persone affette da disabilità e famiglie, si aggiungono due nuove iniziative: “Mumec in Fiera” e “Mumec in English”. La prima, nata dal progetto estivo 2025 “C’è un Mumec da scoprire”, rende ancor più stretto il rapporto con la propria città, Arezzo, grazie all’organizzazione di visite guidate durante il weekend di Fiera Antiquaria. La seconda invece concretizza la possibilità di poter far vivere il Mumec anche a coloro che non sono madrelingua italiana con una proposta di percorsi in inglese realizzati con un gruppo di studentesse dell’Università dell’Oklahoma. Oggi open day per dirigenti scolastici, docenti, insegnanti ed educatori delle scuole di ogni grado: ingresso libero dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30 per conoscere tutte le attività.