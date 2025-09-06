Il dolore di Subbiano per Fabio Mazzi. Oggi l’ultimo saluto al 42enne scomparso

AREZZOOggi Subbiano darà l’ultimo saluto a Fabio Mazzi, il 42enne rimasto vittima del tragico incidente stradale sul ponte di Pratantico mentre viaggiava in sella alla sua moto Ktm. Il funerale si terrà alle 10 nella chiesa di San Giovanni Battista, e già si prevede una grande partecipazione di amici, parenti e conoscenti, colpiti da una perdita che ha scosso profondamente la comunità. La camera ardente è stata allestita nei locali della Misericordia di Subbiano, dove nelle scorse ore si è svolto un commosso via vai di persone che hanno voluto rendere omaggio a Mazzi e stringersi alla sua famiglia. La salma è stata restituita ai cari dopo il nulla osta della magistratura, che aveva disposto il trasferimento a Siena per gli accertamenti di rito. Fabio Mazzi era conosciuto non solo a Subbiano e a Capolona, paesi di origine della famiglia, ma anche ad Arezzo dove viveva con la compagna. Amici e colleghi lo ricordano come una persona solare, sempre disponibile, legata alle tradizioni e con una grande voglia di vivere. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti quanti lo avevano visto solo pochi giorni fa, senza poter immaginare un epilogo così improvviso.L’incidente, avvenuto martedì, resta ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, la moto condotta da Mazzi avrebbe perso il controllo mentre percorreva il ponte di Pratantico, finendo rovinosamente a terra.Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi immediati. Oggi sarà il giorno del dolore e del raccoglimento, con l’intera comunità che si stringerà attorno alla famiglia Mazzi e alla compagna. In tanti vorranno dare l’ultimo saluto a Fabio, testimoniando l’affetto e la vicinanza a chi resta.