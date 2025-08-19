La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Cresce il Museo dei mezzi di comunicazione
19 ago 2025
REDAZIONE AREZZO
Pubblicata l'offerta didattica del Museo dei Mezzi di Comunicazione per l'anno scolastico 2025-2026 con nuove forme di educazione non formali, divertenti e inclusive. Con il nuovo anno scolastico alle porte, il Mumec è pronto a presentare la sua offerta didattica per il biennio 2025/2026. Oltre ai 26 percorsi confermati dal carattere divulgativo ed educativo, con attività programmate non solo per le scuole ma anche rivolti a gruppi di persone affette da disabilità e famiglie, si aggiungono due nuove iniziative: "Mumec in Fiera" e "Mumec in English". La prima, nata dal progetto estivo 2025 "C'è un Mumec da scoprire", rende ancor più stretto il rapporto con la propria città, Arezzo, grazie all'organizzazione di visite guidate durante il weekend di Fiera Antiquaria. La seconda invece concretizza la possibilità di poter far vivere il Mumec anche a coloro che non sono madrelingua italiana, attraverso una proposta di percorsi in inglese realizzati in collaborazione con un gruppo di studentesse dell'Università dell'Oklahoma. Sabato 6 settembre l'open day per dirigenti scolastici, docenti coordinatori, insegnanti ed educatori delle scuole di ogni ordine e grado con ingresso libero dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

