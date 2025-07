Percorso tattile e nuove luci, il museo del Figurino guarda al futuro

Il Museo del Figurino storico di Calenzano ha un nuovo allestimento: nella sala principale la sezione tardo antico ha visto infatti un rinnovo delle vetrine, con un impianto di illuminazione a basso consumo e a luce fredda per ottimizzare lo stato di conservazione dei beni e una migliore esperienza visiva per l’utenza. Alcuni figurini potranno poi essere non solo ammirati ma anche toccati per una esperienza pensata per tutti i visitatori ma in particolare per chi ha problemi visivi: nella sala uno, dove è esposta la storia dell’evoluzione del figurino giocattolo, infatti è stata selezionata una serie di pezzi, in piombo, pasta, carta fra l’altro, adatta per un percorso tattile.

Anche le didascalie in rilievo, esterne alle vetrine, permettono una migliore fruizione a chi ha difficoltà legate alla vista. In contemporanea con il rinnovato allestimento del MuFis sta proseguendo anche il progetto di museo diffuso: sono state già allestite due teche del Museo del Figurino storico in Comune, ai piani terra del municipio storico di piazza Vittorio Veneto e del nuovo palazzo comunale di piazza Gramsci ma l’obiettivo è quello di espandere l’iniziativa individuando altri luoghi. Ieri tutte queste novità sono state illustrate, all’interno del museo con sede nel Castello di Calenzano, dalla vicesindaco con delega alla Cultura Martina Banchelli e dalla direttrice del MuFis Elisabetta Carovani: "Gli importanti interventi di rinnovamento – commenta Banchelli – e i progetti di valorizzazione mirano a rendere il museo del Figurino sempre più vivo, accessibile, educativo e parte integrante della comunità".

In totale nel museo sono ospitati 13mila figurini e recentemente alla collezione si sono aggiunti due nuovi pezzi ‘al femminile’ legati alla storia di Calenzano e di Firenze: la contessa Gamba Guiccioli e Caterina de’ Medici.

Sandra Nistri