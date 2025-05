Domani una visita al Puccini Museum con la Lingua dei segni italiana

Puccini Museum – Casa Natale prosegue l’impegno per l’accessibilità e l’inclusione grazie ai nuovi strumenti multimediali, applicazione e tablet, pensati per tutti gli utenti che desiderano avere un supporto con notizie, immagini e informazioni aggiuntive, per chi ha una mobilità ridotta e non può raggiungere la cucina e la soffitta collegate da scale al piano della residenza storica, ma anche per chi necessita di un supporto con il linguaggio visivo-gestuale.

Domani alle 11 è in programma una visita guidata del museo con supporto in LIS – Lingua dei Segni Italiana che utilizzerà proprio i nuovi strumenti elettronici di cui si è dotato il museo. Grazie alla collaborazione con Ente Nazionale Sordi – sezione di Lucca sarà presente un interprete per la Lingua dei Segni Italiana di supporto al personale del museo per l’approfondimento di alcune tematiche, oggetti di arredo, documenti presenti nel percorso museale.

L’evento è realizzato con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per le disabilità, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Associazione Comunico ed è stato inserito nel programma di Amico Museo della Regione. La visita ha la durata di un’ora e il costo di 7 euro.