Il Montevarchi cresce. Marmorini: "Bene così"

Sfugge di mano al Montevarchi la prima vittoria in campionato e con il San Donato Tavarnelle i ragazzi di Simone Marmorini devono fare buon viso, loro malgrado, a un pareggio che in fondo sembra lo specchio fedele di una partita nella quale a tratti l’una e l’altra squadra hanno cercato di prendere il sopravvento. Ma senza creare troppe opportunità da rete. Al triplice fischio l’analisi dell’allenatore dell’Aquila ha messo in evidenza due aspetti. Il primo positivo: "Avevo chiesto alla squadra di scendere in campo con un piglio diverso da Foligno e l’approccio è stato ottimo. Lo dimostra il vantaggio acquisito in pochi minuti, frutto della capacità collettiva di pressare subito gli avversari e di colpire. Di questo atteggiamento non posso che essere soddisfatto. E anche nella ripresa sull’1-1 abbiamo creduto fino in fondo nella possibilità di segnare di nuovo, mostrando una buona condizione fisica". Su un secondo aspetto, però, c’è ancora da lavorare: "Cammin facendo – ha continuato Marmorini – abbiamo perso le distanze a centrocampo consentendo al San Donato di guadagnare metri anche se il nostro portiere non ha dovuto compiere nemmeno una parata. E’ da rivedere, invece, il ritorno sul terreno dopo il riposo perché siamo stati disattenti e loro ne hanno approfittato".

Luci e ombre che fanno parte inevitabilmente di un percorso di crescita, tanto più se si pensa all’impossibilità di utilizzare per i rispettivi infortuni due atleti di livello come Francalanci e Nannini, senza contare la condizione da ritrovare per chi è reduce da un periodo di inattività come il mediano Iacullo. Ci vogliono tempo e pazienza, insomma, sebbene il calendario chiami Giusti e compagni a due impegni severi in quattro giorni. Sabato prossimo, in anticipo come quasi tutte le altre consorelle del girone E, faranno visita al Grosseto di Indiani, il favorito d’obbligo per la promozione in C, e il successivo mercoledì 24 settembre, al Brilli Peri, ospiteranno il Seravezza, attuale capolista insieme a Follonica Gavorrano e Tau Altopascio.

Giustino Bonci