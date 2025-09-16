Il futuro in costruzione: Arezzo si prepara al 1° Festival dell’Innovazione Urbana

Arezzo, 16 settembre 2025 – Servizi educativi, sviluppo economico, transizione sostenibile: sono i pilastri su cui si costruisce la città di domani e che saranno al centro del 1° Festival dell’Innovazione Urbana, in programma alla Casa dell’Energia di Arezzo venerdì 19 e sabato 20 settembre.

Presentato questa mattina in conferenza stampa, il Festival nasce come spazio di confronto aperto a cittadini, istituzioni, imprese e realtà culturali, con l’obiettivo di esplorare le sfide più urgenti e le opportunità concrete che interessano il futuro urbano. Il programma della due giorni alterna momenti di approfondimento e dibattiti, con il contributo di ospiti e relatori provenienti dal mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale.

Si parlerà di servizi per l’infanzia e del ruolo delle imprese a sostegno dell’occupazione femminile, del valore della formazione per lo sviluppo economico dei territori, delle nuove tecnologie per la gestione delle città – come i digital twin – e delle esperienze di sostenibilità legate alle comunità energetiche.

Tra gli interventi attesi figurano quelli di Elena Bonetti, già ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, dell’imprenditrice Maria Claudia Sanarelli, di Luca Coppoloni, esperto di innovazione tecnologica, e di Andrea Tavarnesi, sindaco di Civitella in Valdichiana, insieme a Saverio Lapini, fondatore di Ollum, azienda che si occupa, tra le altre cose, di bilancio di sostenibilità.

A dialogare con loro giornalisti e professionisti del territorio, in un intreccio di voci e prospettive che restituiscono ad Arezzo un ruolo da protagonista nella riflessione sul futuro delle città. Il Festival è promosso da Scelgo Arezzo, Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni, Noi Oggi per Domani, Azione, +Europa e Drin Drin.

Il debutto è fissato per venerdì 19 settembre dalle ore 17.45 e proseguirà sabato 20 settembre dalle ore 9.45 presso la Casa dell’Energia, in via Leone Leoni 1 ad Arezzo.