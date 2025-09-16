Giovedì prossimo a San Giovanni Filippo Boni presenta la sua candidatura

Arezzo, 16 settembre 2025 – Giovedì 19 settembre, alle ore 18:30, la Sala della Musica di San Giovanni ospiterà la presentazione ufficiale della candidatura di Filippo Boni al Consiglio Regionale della Toscana. Lo storico e scrittore valdarnese correrà con il Partito Democratico nel collegio di Arezzo e ha scelto la città di Masaccio come punto di partenza del suo percorso elettorale. L’appuntamento non sarà solo un’occasione per illustrare linee programmatiche e priorità politiche, ma anche – come sottolineato dall’interessato – un momento di confronto con cittadini, associazioni e realtà locali. L’intenzione dichiarata è quella di dar vita a un percorso partecipato, fondato sull’ascolto e sulla condivisione di idee e valori.

«Una candidatura – ha spiegato Boni – non nasce mai come gesto individuale, ma come espressione di una comunità che chiede di essere rappresentata. Il Valdarno e Arezzo hanno un assoluto bisogno di tenere salda la propria cinghia di trasmissione tra i comuni, le comunità locali e la Regione Toscana per lo sviluppo futuro e per i tanti progetti in atto e in corso di attuazione. È un impegno morale, prima ancora che politico: custodire la memoria di ciò che siamo e trasformare le speranze in scelte concrete. In un tempo complesso e incerto, la politica deve tornare a essere servizio, capace di costruire ponti tra il passato e il futuro». La Sala della Musica, scelta per ospitare l’iniziativa, come ha ricordato il candidato, è un luogo che richiama cultura e comunità, e non a caso è stato indicato come simbolo dello spirito con cui intende affrontare questa nuova sfida elettorale. L’incontro sarà aperto a tutti.