Parco del Pionta, consegnati i lavori per la demolizione della palazzina ex officina

Arezzo, 16 settembre 2025 – La Asl Toscana Sud Est comunica che sono stati consegnati i lavori per la demolizione della palazzina ex officina al Parco del Pionta, ad Arezzo.

L’intervento, che prenderà avvio nei prossimi giorni, ha un costo complessivo di 150.000 euro a carico delle risorse aziendali e comprende anche il garage adiacente e l’immobile attualmente utilizzato dal centro diurno accanto al Consultorio.

L’operazione apre la strada alla costruzione del nuovo Centro di Salute Mentale di Arezzo, il cui completamento è previsto entro il prossimo anno. L’investimento ammonta a 2,6 milioni di euro, di cui 2 milioni provenienti da fondi ex articolo 20 e 600.000 euro da risorse aziendali.

Parallelamente, nell’area del Parco del Pionta sono in corso altri interventi: la ristrutturazione del centro diurno Le Serre (investimento di 145.000 euro), la progettazione esecutiva dell’Hospice (investimento di 4,5 milioni di euro, di cui 4,2 milioni da fondi ex articolo 20 e 300.000 euro aziendali) e, in via Laschi, la realizzazione dell’Ospedale di Comunità finanziato con fondi PNRR per 2,8 milioni di euro.