Terranuova Bracciolini ricorda il sacrificio del vice brigadiere Lorenzo Foggi nel giorno dell’80° anniversario

Arezzo, 15 settembre 2025 – In occasione dell’80° anniversario del sacrificio del vice brigadiere dei Carabinieri Lorenzo Foggi, ieri nella chiesa di Santa Maria Nuova a Terranuova Bracciolini si è svolta una Santa Messa in suo ricordo.
Nato a Terranuova, nella frazione di Campogialli, Lorenzo Foggi prese parte alla lotta di liberazione aderendo alla formazione partigiana “Gerolamo”, composta da Carabinieri dell’Alta Italia, con la quale partecipò alle operazioni per la liberazione di Milano. L’11 agosto 1945 Foggi venne colpito mortalmente da numerosi colpi di pistola. Alla sua memoria fu conferita la Medaglia di Bronzo al Valor Militare.
Alle celebrazioni, organizzate dall’Istituto del Nastro Azzurro fra Decorati al Valor Militare, ha preso parte il Presidente del Consiglio comunale di Terranuova Bracciolini, accompagnato dal Gonfalone del Comune, a testimonianza della gratitudine e della memoria che la comunità conserva nei confronti di Lorenzo Foggi.