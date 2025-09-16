Al Parco Pertini torna “Vivere lo sport Abilia”

Arezzo, 16 settembre 2025 – Domenica 21 settembre al parco Pertini di Arezzo torna VIVERELOSPORT/AREZZOABILIA, evento che segna la ripresa delle attività sportive delle associazioni dilettantistiche di Arezzo e provincia, organizzato da CONI ed UISP.

Giunta alla 17a edizione , grazie al patrocinio ed al contributo di Regione Toscana e Comune di Arezzo ed alla collaborazione della Provincia di Arezzo, oltreché della adesione della Prefettura, la manifestazione offrirà come sempre la possibilità di conoscere e di provare gli sport che saranno presenti nei trenta stand , rappresentativi di quasi tutte le discipline olimpiche ed associate.

Saranno come sempre rappresentate società affiliate al Comitato Paralimpico Italiano ed associazioni benemerite quali Special Olympics. L'evento aprirà alle ore 10.00 e , dopo la esibizione degli Sbandieratori di Arezzo, alle 11.00 si terrà la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità civili e militari.

Oltre alle attività sportive saranno presenti stand di Coldiretti, Arezzo Comunità e del Festival del Calcio Italiano realtà che condividono ,con la loro mission, i valori che lo Sport rappresenta. Nel pomeriggio alle ore 18.00 presentazione del libro "L'anima sociale e industriale dello Sport" con l'autore Prof. Vito Cozzoli , momento culturale che si integra perfettamente con le finalità di VIVERELOSPORT/AREZZOABILIA