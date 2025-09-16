L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale ScandicciAuto nel burroneRissa SpeziaGiovane rapinato FirenzeFranco LigasElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaAl Parco Pertini torna “Vivere lo sport Abilia”
16 set 2025
REDAZIONE AREZZO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Al Parco Pertini torna “Vivere lo sport Abilia”

Al Parco Pertini torna “Vivere lo sport Abilia”

L’evento segna la ripresa delle attività sportive delle associazioni dilettantistiche di Arezzo e provincia, organizzato da CONI ed UISP

Arezzo, 16 settembre 2025 – Domenica 21 settembre al parco Pertini di Arezzo torna VIVERELOSPORT/AREZZOABILIA, evento che segna la ripresa delle attività sportive delle associazioni dilettantistiche di Arezzo e provincia, organizzato da CONI ed UISP.

Giunta alla 17a edizione , grazie al patrocinio ed al contributo di Regione Toscana e Comune di Arezzo ed alla collaborazione della Provincia di Arezzo, oltreché della adesione della Prefettura, la manifestazione offrirà come sempre la possibilità di conoscere e di provare gli sport che saranno presenti nei trenta stand , rappresentativi di quasi tutte le discipline olimpiche ed associate.

Saranno come sempre rappresentate società affiliate al Comitato Paralimpico Italiano ed associazioni benemerite quali Special Olympics. L'evento aprirà alle ore 10.00 e , dopo la esibizione degli Sbandieratori di Arezzo, alle 11.00 si terrà la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità civili e militari.

Oltre alle attività sportive saranno presenti stand di Coldiretti, Arezzo Comunità e del Festival del Calcio Italiano realtà che condividono ,con la loro mission, i valori che lo Sport rappresenta. Nel pomeriggio alle ore 18.00 presentazione del libro "L'anima sociale e industriale dello Sport" con l'autore Prof. Vito Cozzoli , momento culturale che si integra perfettamente con le finalità di VIVERELOSPORT/AREZZOABILIA

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata