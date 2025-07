Brogi-Chiassai, scintille sui social

MONTEVARCHIVivace battibecco a distanza tra Enzo Brogi e Silvia Chiassai Martini. Lo scontro consumato a mezzo social è partito da una serie di considerazioni formulate dall’ex sindaco di Cavriglia sulla candidatura di Eugenio Giani in vista delle prossime elezioni regionali. In questi giorni di stallo, con il centrosinistra che ancora non ha un candidato a presidente in vista della tornata elettorale di ottobre, Brogi ha suggerito al Pd di non cambiare il cavallo in corsa e di concedere il bis all’attuale governatore. Da evitare, quindi, ciò che accadde a Montevarchi nel 2016. "Ho ancora nella testa e nel cuore il drammatico errore che portò Montevarchi a cambiare il proprio candidato tra il primo ed il secondo mandato – ha ricordato Brogi sulla propria pagina Facebook – Non dopo qualche anno perché c’eravamo accorti che non andava, che era necessario rinnovare, che c’era bisogno di discontinuità… no, no, proprio a pochi mesi dalle elezioni. Fu una sconfitta che ancora oggi porta il segno, quello di avere donato per dieci anni la città di Montevarchi alla destra". Su quest’ultimo passaggio è intervenuta Chiassai Martini, spiegando che nove anni fa nessuno le regalò niente."Caro Brogi – ha tuonato il primo cittadino – ribadisco, non avete regalato niente perché la città di Montevarchi non è vostra, perché quello che tu definisci regalo è democrazia. Imparate a rispettare il voto dei cittadini e preoccupatevi del vostro Pd, che di democratico non ha più niente da tempo, se non un’etichetta nel nome!". L’attacco al vetriolo ha provocato reazioni a catena nel mondo politico locale. A stretto giro di posta è arrivata la presa di posizione dei dem montevarchini. "Anziché usare toni da campagna elettorale permanente - scrive il PD - e sentirsi colpita da qualsiasi osservazione, la sindaca dovrebbe concentrarsi sull’amministrazione della città".Anche Paolo Ricci, candidato del centrosinistra sconfitto da Chiassai, ha precisato che un fattore determinante nella debacle della sinistra fu la candidatura di Francesco Maria Grasso. Infine l’ex presidente del Corecom ha replicato alle accuse. "Avevo scritto al mio partito e non mi interessava il suo parere, ma evidentemente ha bisogno di visibilità. Se vuole candidarsi alle regionali lo faccia magari con idee sue, non attaccando gli altri".