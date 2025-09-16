Esotika: ancora una grande festa per le famiglie aretine

Arezzo, 15 settembre 2025 – L’ideatore e organizzatore della manifestazione appena conclusa ad Arezzo Fiere di Congressi, Daniel Baiocco, esprime così la sua soddisfazione per questo partecipatissimo evento e per le brillanti iniziative interne dedicate agli animali durante lo scorso weekend aretino: “Abbiamo fatto centro ancora una volta.

Esotika è stato un grande successo per numero di visitatori e intensità della partecipazione di esperti e famiglie. E siamo molto contenti del fatto che, come sempre, anche le istituzioni territoriali, come Asl e Carabinieri abbiamo riconosciuto la più che corretta gestione della fiera non riscontrando alcuna irregolarità”.

“Arezzo - continua Baiocco - ha dimostrato anche stavolta di essere la città che unisce il Nord e il Sud dell’Italia, anche grazie ad una manifestazione a cui hanno partecipato oltre espositori provenienti da ogni parte del Paese e anche dell’Europa”.

Esotika Pet Show si conferma quindi come una delle più importanti manifestazioni pet del nostro Paese: professionalità e la dedizione degli organizzatori hanno portato infatti alla realizzazione di eventi, gare ed esibizioni che hanno divertito e appassionato il pubblico presente.

Il programma dell'evento è stato ricco di emozionanti attività, con le ultime novità del settore, accessori all'avanguardia, alimenti di altissima qualità, complementi d'arredo e tutto ciò che è utile per gestire con accuratezza e attenzione gli animali domestici e non.

“Siamo lieti – conclude Baiocco - di annunciare che a febbraio 2026 si terrà la una nuova edizione ad Arezzo Fiere e Congressi, con moltissimi espositori che in gran parte hanno deciso di riconfermare la loro presenza per questa avventura aretina”.