Il Montevarchi lavora sull’attacco

Simone Marmorini e il direttore sportivo Diego Giorni, dopo l’investitura ufficiale del primo come nuovo allenatore del Montevarchi, lavorano a stretto contatto per mettere a punto la rosa 2025-26, che avrà la duplice missione di evitare le sofferenze degli ultimi anni e di valorizzare i giovani, a cominciare da quelli del vivaio.

Solo martedì o mercoledì della prossima settimana si conosceranno i volti nuovi presi per completare un organico che si baserà su un gruppo di confermati. Anzi, in giornata, la società di via Gramsci conta di diramare l’elenco dei calciatori che hanno prolungato il legame con i rossoblù. Tra loro non ci sarà il centrocampista Davide Sesti (nella foto) che, per problemi legati all’attività aziendale della famiglia, ha deciso di svestire la maglia aquilotta.

Una casacca ritrovata, invece, da uno dei due primi colpi di mercato del sodalizio presieduto da Angelo Livi, ovvero il portiere Andrea Giusti, 28 anni, arrivato dal Siena e tornato per la seconda volta: giocatore affidabile, ha sempre avuto la caratteristica di guadagnare ben presto la fiducia di qualunque allenatore, anche se in avvio di stagione non era indicato come primo titolare. Nel pieno della maturità sportiva, Giusti potrà dare senza dubbio un contributo di esperienza e di carisma alla futura retroguardia.

Si aspetta, inoltre, per l’innesto di sostanza in attacco. Federico Mencagli, il centravanti di Castiglion Fiorentino, classe 1994, è il prototipo dell’attaccante che unisce la fisicità a una tecnica individuale di livello ed è al tempo stesso capace di far salire la squadra cementando i reparti. La sua stagione migliore sul piano realizzato in una carriera vissuta da protagonista risale al 2021-22 quando firmò 14 reti con il Rimini. Con la Sangiovannese il 2 febbraio 2020 segnò il gol degli azzurri al Montevarchi nel derby del Valdarno numero 100 finito 1-1. Dal lato logistico, infine, è già noto che i valdarnesi inizieranno la preparazione sabato 26 luglio al centro sportivo Gabriele D’Uva di Mercatale e il 2 agosto sarà fissata una prima amichevole.

