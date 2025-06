La Sba prende l’ala piccola Corradossi: "Sono carico, non vedo l’ora di iniziare"

Non perde tempo la Scuola Basket Arezzo: dopo le conferme di Toia e Lemmi e l’annuncio della guardia Rapini, la società del presidente Castelli ha comunicato un altro innesto. Si tratta dell’ala piccola Edoardo Corradossi (nella foto), proveniente dalla squadra umbra del Valdiceppo (serie B interregionale). Nato nel 2003, Corradossi è cresciuto nel settore giovanile dei Dragons Firenze, con cui ha esordito in B prima di passare a Valdisieve e tornare a Firenze da protagonista in C Gold. Nella scorsa stagione ha messo a referto 9,2 punti a partita nella prima fase e 11,2 nella seconda, con 22 punti di record personale contro Palestrina. L’allenatore Fioravanti ne parla così: "È un giovane di talento, che arriva da un’ottima stagione e con alle spalle diverse annate di qualità a Firenze. Ha dimostrato di saper crescere di anno in anno, unendo intensità, intelligenza tattica e voglia di migliorarsi".

"Sono davvero carico per l’inizio di questa nuova avventura. Ringrazio la società per la fiducia e per l’opportunità. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, lo staff e i tifosi" ha dichiarato il giocatore.