Razzolini indossa ancora la fascia da capitana

L’Arezzo femminile e Costanza Razzolini (nella foto) ancora avanti insieme. Prima ancora di annunciare il nuovo allenatore, la società del presidente Massimo Anselmi ha voluto confermare la capitana delle ultime due stagioni: Razzolini, dunque, ha firmato un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026 e questo significa che giocherà la sesta stagione consecutiva (l’ottava in totale) in amaranto. L’attaccante fiorentina, ma aretina d’adozione, ha collezionato con l’Arezzo ben 191 presenze tra serie C e B, mettendo a segno 97 reti, come il suo numero di maglia.

L’obiettivo personale, dunque, sarà toccare e poi superare quota cento per entrare nella storia della società amaranto. Razzolini punta anche a riscattare un’ultima annata non particolarmente fortunata, visto l’infortunio rimediato a inizio campionato che l’ha condizionata per larghi tratti della stagione. Nonostante questo, è riuscita a realizzare otto reti in 23 presenze, oltre a confermarsi un punto di riferimento per lo spogliatoio.

Per il rinnovo di Razzolini, l’Arezzo ha fatto valere la possibilità di procedere, a norma di regolamento, al rinnovo del tesseramento delle proprie calciatrici dal 1° giugno al 25 giugno 2025.

Nelle prossime settimane si attendono novità anche sul fronte panchina, visto che il direttore generale Cucciniello e il direttore sportivo Rossi sono chiamati a individuale la nuova guida tecnica dopo la separazione con Ilaria Leoni.