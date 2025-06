L’attaccante nel mirino

Il Terranuova Traiana ha messo gli occhi su Michelangelo Nieri, ma non è l’unico club di serie D a corteggiare l’attaccante fiorentino. Il calciatore classe 2001, che ha vestito la maglia della Sangiovannese nella stagione appena conclusa mettendo a segno 8 gol, rientrerebbe nei desiderata di Orvietana, Ghiviborgo e Montevarchi. L’interesse per Nieri non si limita alle società toscane, ma si estende anche in Liguria e alcune richieste arrivano dall’Emilia-Romagna, a testimoniare il fatto che il suo profilo appare tra i più corteggiati in questa sessione estiva di mercato. Nel suo curriculum un biennio con i Mobilieri Ponsacco, dove ha segnato 21 gol, mentre nell’annata 2021-22 aveva realizzando 7 reti con la casacca dell’Aglianese. Vedremo quale club riuscirà ad aggiudicarsi la punta centrale in uscita dalla Sangio. Nel frattempo Donello Resti ha chiuso la prima trattativa per un nuovo giocatore in quota. Si tratta dell’attaccante Riccardo Sborgi, classe 2007 in prestito dall’Affrico. Esterno offensivo di piede destro, è figlio d’arte: il babbo Niccolò ha infatti dei trascorsi con l’Inter Primavera, poi con altre squadre tra Promozione, Eccellenza e Serie D. Riccardo è cresciuto nelle giovanili del San Michele Cattolica Virtus, conquistando poi il titolo di campione d’Italia Dilettanti 2023-2024 con gli Allievi Under 17 dell’Affrico. Sborgi in questa stagione è stato promosso in prima squadra, dove ha collezionato 15 presenze e 2 gol. Si tratta del secondo arrivo dopo il colpo Ficini.

Francesco Tozzi